Gruzijsko črnomorsko letovišče Batumi je gostilo tokrat ne najbolje organizirano olimpijado, ki pa je postavila nove rekorde glede udeležbe. Na odprtem turnirju je igralo 185 ekip, na ženskem pa 151. Pri fantih so medalje šle vsem papirnatim favoritom, a ne brez zapletov – po dveh tretjinah turnirja so ob favoriziranih ZDA vodili odlični Azerbajdžanci in Poljaki. Prvi so po treh porazih potonili, drugi pa so kljub porazu s Kitajci dobili še eno možnost. Po mirnem razpletu med ZDA (z odličnim Caruano) in Kitajsko so potrebovali le zmago nad Indijo – za zlato medaljo! Ni šlo, junaški Poljaki so bili četrti kljub zmagama nad ZDA in Rusijo. Medtem ko so Američani in Kitajci mrzlično računali dodatne kriterije, so jih dohiteli prej bledi Rusi in z bronom ohranili dostojanstvo, a zgolj to. Kitajci, ki jih vodi že več kot leto neporaženi Ding Liren, so po letu 2014 drugič na vrhu.

Pri dekletih je po slabem začetku prvih nosilk Rusinj in odličnem Armenk do konca sledil izenačen boj med Kitajkami in Ukrajinkami. Briljantni sta bili sestri Muzičuk, a Kitajke so bile po dodatnih kriterijih za nos spredaj in obranile zlato iz Bakuja. Bron Gruzijk je razveselil domačo javnost, Rusinje pa so na koncu iz rok izpustile Kitajke in bile le četrte. Najboljša posameznika sta bila Jorge Cori iz Peruja in svetovna prvakinja Ju Wenjun.

Naši so odigrali pod pričakovanji. Fantje so zgodaj ostali brez prve deske, saj je Luka Lenič moral zaradi družinskih razlogov domov. 32. mesto v teh razmerah ni polom, razpoložena Jure Borišek in Jure Škoberne pa sta bila premalo za višja mesta. Dekletom je kljub povprečni igri kazalo dobro, a zaključni poraz jih je spustil na 31. mesto. Izkazali sta se le Lara Janželj in Jana Krivec.