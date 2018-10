Nepričakovani in nenavadni preobrati na sojenju mladima bratoma Elvirju in Elvisu Đogiću zaradi tragične smrti Matica Brajiča pred štirimi leti in pol na Logu pri Brezovici so se končali z Elvisovo tožbo proti državi. Toži jo zaradi neutemeljenega odvzema prostosti, v tem času izgubljenega dobička in zaradi stroškov, ki jih je imel s sojenjem na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča – skupno gre za 102.155 evrov. Danes je sodnica Barbara Fajdiga Jadek med Elvisom, zastopa ga odvetnik Samo Mirt Kavšek, in Republiko Slovenijo oziroma višjo državno odvetnico