»Razmere v zaporu so bile najslabše možne. Katastrofalne! Prostori dotrajani, soba brez stola in mize, iz stene je štrlela zgolj nekakšna konzola. Zaradi ščurkov, ki so skakali po sobi, sem moral k vratom večkrat namestiti mokro cunjo. Zrak v sobi je bil slab, velikokrat me je zeblo. Spal sem oblečen in še pokrit z odejo. Soba je bila tudi polna plesni,« je danes Stephen Casiraghi opisoval bivanje v sobi na Dobu med septembrom 2016 in marcem 2017. Po razsodbi vrhovnega sodišča je bil teh 185 dni neupravičeno zaprt, državo pa zdaj toži zaradi razmer, v katerih je ta ča