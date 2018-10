Sopredsednik Alternative za Nemčijo (AfD) Gauland je v gostujočem komentarju za sobotno izdajo FAZ zapisal, da »globalizirani razred« zaseda položaje v glavnih organizacijah, vse od mednarodnih korporacij do medijev in univerze in tudi v ključnih političnih strankah.

»Njihovi člani živijo skorajda izključno v velikih mestih, govorijo tekoče angleško, in če preselijo iz Berlina v London ali Singapur zaradi službe, vsepovsod najdejo podobna stanovanja, hiše, restavracije, trgovine in zasebne šole,« je zapisal. Dodal je, da se skupina druži med seboj, a je kulturno različna in da ni navezana na svojo domovino.

Gauland je v komentarju še posvaril, da če bo ta skupina ostala nedotaknjena, bo ogrozila »tisto, zaradi česar je v naši državi in celini vredno živeti«. Zapisal je tudi, da »srednji razred v Nemčiji izgublja svojo domovino, ker se v ta milje stekajo migranti«.

Zdi se, da je imel na mizi Hitlerjev govor iz leta 1933 Nemški zgodovinar Wolfgang Benz, ugledni raziskovalcev Hitlerjevega obdobja, je v odzivu na Gaulandov komentar dejal, da je presenetljivo podoben govoru, ki ga je imel Hitler leta 1933. »Zdi se, da je imel vodja AfD na mizi Hitlerjev govor iz leta 1933, ko je pisal kolumno na FAZ,« je ocenil. Dodal je, da je Gauland preprosto posodobil navedbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hitler je novembra 1933, ko je nagovoril delavce tovarne Siemens Dynamo med drugim svaril pred »majhno mednarodno kliko brez korenin«, pri čemer je mislil na Jude. Zgodovinar Michael Wolffsohn je menil, da ni naključje, da je Gauland kolumno napisal v takšnem stilu. »Slabo je, da Gauland signalizira svojim izobraženim somišljenikom, da pozna govor in stil Hitlerjevega govora in da spreminja Hitlerjeve obtožbe na račun Judov v današnje nasprotnike AfD,« je dejal.