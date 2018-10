Tanja Muha: Podjetju BTC bi lahko za testne frekvence zaračunali sto evrov

Poslanci in poslanke so danes slišali odgovore na navedbe, da si je Boris Koprivnikar zagotovil službo v BTC, ko je podjetju podelil pravico do testiranja tehnologije 5G. Tisti, ki so tarče očitkov, so med drugim poskušali razložiti, da testna uporaba frekvenc nima takšne vrednosti kot komercialna raba.