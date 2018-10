»Sodišče je na prvi stopnji v odškodninski tožbi proti nekdanjemu direktorju Milanu Medvedu ugodilo Premogovniku Velenje, vendar do pravnomočnosti omenjene zadeve in drugih postopkov, ki so še v teku, žal, ne moremo komentirati,« so za portal sporočili iz premogovnika.

Po poročanju Siola je šlo za zakup zemljišča, ki leži v pridobivalnem območju premogovnika, v neposredni bližini deponije pepela. Po ceniku sklada kmetijskih zemljišč bi zakupnina za zemljišče za načrtovano obdobje 15 let znašala slabih 1500 evrov. Premogovnik pa je zanjo velenjski občini plačal več kot 130.000 evrov, torej skoraj 90-krat več.

Degradirano zemljišče med dvema jezeroma v Šaleški dolini, ki se nenehno pogreza, naj bi Medved preplačal brez poslovno utemeljenega razloga.

Medved pa je zatrjeval, da mu je prvotno ceno, ki jo je zahtevala občina, uspelo znižati kar za petkrat. Njegov odvetnik Andrej Fijavž je želel na sojenju zaslišati tudi sedanjega direktorja premogovnika Ludvika Goloba, nekdanjo Medvedovo desno roko, ker da je imel pomembno vlogo pri sklenitvi posla in ga je tudi operativno vodil.

»Celoten posel je operativno vodil Ludvik Golob. To so v postopku potrdile številne priče in tudi sam med več ur trajajočim zaslišanjem. Na tem zemljišču je premogovnik načrtoval zasaditev hitro rastočih energetskih rastlin. Milan Medved je pogodbo podpisal zgolj po funkciji. Vse podrobnosti posla je poznal le Ludvik Golob. Že med sojenjem smo ga pozvali, naj v pravdi stopi na stran Milana Medveda, a tega ni storil,« je dejal Fijavž.

Medved je Premogovnik Velenje vodil med letoma 2007 in 2014, torej tudi v času gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Koliko tožb so vložili proti Medvedu, v premogovniku nikoli niso razkrili. Siol je sicer že lani decembra poroča, da je Medved že pred leti na družinske člane prepisal domala vse premoženje.