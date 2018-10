Sodobni galerijski prostor bi po prepričanju občine popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti ter rešil dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani. Galerijo Cukrarna bo upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML).

Kot je na današnjem dogodku ob začetku gradbenih del dejal direktor MGML Blaž Peršin, se je na prenovo Cukrarne dolgo čakalo, ta degradiran prostor ob Ljubljanici na robu središča mesta pa da je bil več kot dve desetletji prepuščen nemilosti časa. Pri projektu, ki ga brez Mola sploh ne bi bilo, so po njegovih besedah sodelovali številni, prenova se začenja ob pomoči ministrstva za okolje in prostor ter z evropskimi kohezijskimi sredstvi.

Na lastno vprašanje, zakaj Galerija Cukrarna, je Peršin odgovoril: »Ker v Ljubljani ni prostora za večje razstave in večje projekte sodobne in likovne umetnosti, ki ga bo ta prostor ponujal.« Ta prostor bo po njegovih navedbah tudi polje združevanja, srečevanja, novih idej in trajnostnega razvoja, ki bo mestu podelil tudi mednarodno noto.

Iz stavbe, ki so jo zaznamovali ljudje pred svojim časom in so bili nerazumljeni v svoji veličini, a so pomembno zaznamovali slovenski narod, bo zrasla galerija svetovnih razsežnosti. Tam si bodo obiskovalci po besedah komercialne direktorice družbe Strabag Lidije Žagar lahko ogledali dela svetovnih umetnikov, »ki tudi v večini niso bili razumljeni v svojem času, danes pa vrednosti njihovih del dosegajo nam nerazumljive višine«.