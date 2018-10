»Strelski napad« zamajal Postojno

»Večja nesreča na osnovni šoli, prišlo je do streljanja, imamo več poškodovanih, prosim, obvestite policijo in pošljite reševalna vozila,« je bila prva informacija, ki jo je v soboto dopoldne vodja ekipe prve pomoči sporočil na številko 112. Na postojnski osnovni šoli Miroslava Vilharja se je zgodil strelski napad. Učenci, ki so pred napadalcem zbežali v park pred šolo, so bili zbegani in prestrašeni. Ena od deklet se je zaradi šoka zgrudila, po obrazu okrvavljen fant je tožil zaradi boleče roke, ob steni je bled stal najstnik, ki mu je naboj prebil pljuča. Peneča se kri, ki se mu je zlivala iz rane v prsnem košu, je nakazovala, da gre za pnevmotoraks in da njegovo življenje visi na nitki.