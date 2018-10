Pri Microsoftovi najnovejši nadgradnji operacijskega sistema Windows 10 ( Windows 10 october 2018 update (1809)) se je zapletlo. Uporabniki, ki so posodobitev že namestili, so namreč ugotovili, da so jim po posodobitvi izginile nekatere shranjene datoteke. Šlo naj bi za mapi Dokumenti in Slike, kamor običajno shranjujemo dokumente in fotografije.

Uporabniki so Microsoft obvestili, da so po namestitvi posodobitve izginile vse datoteke iz omenjenih map, Microsoft pa je sprva menil, da je posodobitev mape zgolj premaknila drugam. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako in da so datoteke zares izbrisane. Do njih lahko uporabniki pridejo zgolj, če imajo shranjene varnosten kopije, precej težje pa naj bi do njih prišli z obnavljanjem izbrisanih datotek z diska.

Posodobitev se na srečo ni samodejno prenašala na računalnike, temveč so se zanjo morali uporabniki odločiti sami in jo prenesti ročno. To je sicer slaba uteha tistim, ki so ostali brez podatkov, je pa krog prizadetih zaradi tega bistveno manjši. Microsoft je posodobitev konec tedna začasno zaustavil, medtem pa tudi že odpravil napako. Kot pravijo pri podjetju, je popravljena različica sedaj varna za namestitev. Pravijo tudi, da se je napaka zgodila pri izredno majhnem številu uporabnikov. Napako naj bi prijavila zgolj stotinka odstotka tistih, ki so posodobitev prenesli.

Kot pišejo pri portalu Slo-tech pa bi se Microsoft celotni zadevi lahko tudi izognil. Aplikaciji Feedback Hub, kamor se prijavlja hrošče v operacijskem sistemu Windows, so napako sporočili že v preizkusnih različicah posodobitve. Microsoft napake domnevno ni resneje obravnaval zaradi nejasnih poročil, ki niso vsebovala veliko podrobnosti.