Skupaj z Yaskawo bo podjetje poskrbelo, da bo ena izmed prvih pametnih tovarn tudi v Kočevju, kjer japonski proizvajalec robotov gradi svojo evropsko tovarno, v nadaljevanju pa naj bi zgradilo tudi tovarno komponent za robote, so sporočili iz RoboticsX.

Družba je namreč z Yaskawo pred meseci podpisala pogodbo za razvoj rešitev s področja t. i. industrije 4.0. Zanjo in za njene naročnike bodo razvijali pametne robote in povezane rešitve, namenjene tovarnam prihodnosti.

RoboticsX, ki ima sedež v Münchnu, a v njem delujejo slovenski strokovnjaki, strankam sicer nudi nadgradnjo obstoječih proizvodnih obratov v pametne tovarne, pri čemer razvija tako standardizirane rešitve kot rešitve po meri.

V nadaljevanju bodo razvojni center Area X-1 namreč še okrepili z inženirji s področij industrijske procesne avtomatizacije, razvoja spletnih tehnologij, komunikacijskih protokolov in povezljivosti, iščejo pa tudi inženirje, ki poznajo razvoj umetne inteligence, avtonomnih ter samoučljivih sistemov.

»Ponosen sem na svojo ekipo in partnerje. Z njimi dokazujemo, kako vrhunsko je slovensko tehnično znanje,« je povedal Peter Boras , soustanovitelj in izvršni direktor podjetja RoboticsX. Izrazil je veselje, da so uresničili naslednji razvojni korak in odprli razvojno-raziskovalno središče Area X-1.

Sodelujejo s številnimi priznanimi podjetji

Podjetje RoboticsX bo sicer v prihodnjih mesecih s pametnimi roboti nadgradilo proizvodna okolja podjetij, kot so John Deere, Continental, Eberspächer, Tenneco, EGS in nekaterih drugih družbah pretežno iz avtomobilske industrije.

Sodobni roboti bodo po napovedih korenito spremenili način dela v avtomobilski industriji. Omogočili bodo večjo personalizacijo vozil, uporabnikom bo na voljo bistveno več modelov, proizvajalci pa bodo uživali v prednostih, kot so večja kakovost in nadzor izdelkov, manj napak in še hitrejša ter učinkovitejša proizvodnja, napovedujejo v RoboticsX.

»Cilj našega podjetja je zgraditi vrhunsko podjetje, ki bo z robnimi tehnologijami in vrhunskimi inženirji uresničevalo jutrišnje potrebe strank v avtomobilski industriji in širše,« je zatrdil Rok Prešeren, soustanovitelj in tehnični direktor RoboticsX.