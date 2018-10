Sicer so pogovori glede organizacije novega vrha napredovali, je še povedal Trump. Minuli konec tedna je bil v Pjongjangu ameriški državni sekretar Mike Pompeo in ena od glavnih tem pogovorov je bila tudi pripravljanje novega vrha Trump - Kim. Kot je povedal Trump, so se že dogovorili za tri do štiri možne lokacije vrha. Po njegovih besedah pa »verjetno« ne bo šlo znova za Singapur, kjer sta se junija srečala prvič.

Namignil pa je, da bi bilo možno, da bi Kima gostil celo na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer je že gostil japonskega premierja Shinza Abeja in kitajskega voditelja Xi Jinpinga. »Mislim, da bi bilo to dobro, ampak bomo videli,« je odgovoril na novinarsko vprašanje glede te možnosti. Možno pa bi bilo tudi srečanje »na njihovi zemlji«, je še dejal Trump.