Po podatkih republiškega statističnega urada je bilo v Sloveniji lani obsojenih 6252 polnoletnih, 269 mladoletnih in 43 pravnih oseb, kar pomeni, da je bilo pravnomočno obsojenih 3,2 osebe na tisoč prebivalcev.

Ta stopnja je bila najvišja v jugovzhodni Sloveniji z indeksom 4,7, najnižja pa v zasavski in primorsko-notranjski statistični regiji z indeksom 1,5 oz. 1,6 osebe na tisoč prebivalcev.

Podatki po posameznih občinah za lani še niso na voljo, za leto 2016 pa podatki Sursa kažejo, da je bilo med polnoletnimi in mladoletnimi osebami skupno 7006 obsojenih.

Statistika obsojenih po občinah stalnega prebivališča kaže na povezavo med številčnostjo prebivalstva občine in številom obsojenih. Tako je na prvem mestu prestolnica z 932 obsojenimi, sledi ji Maribor s 555 obsojenimi.

V letu 2016 so imeli po več kot sto obsojenih v desetih občinah. Ljubljani in Mariboru sledijo Novo mesto (203 obsojeni), Celje (199), Koper (183), Kočevje (147), Domžale (116), Murska Sobota in Velenje (po 114) ter Kranj s 111 obsojenimi osebami s stalnim prebivališčem v občini.

V Hodošu največ obsojenih glede na število prebivalcev

Glede na velike razlike v številu prebivalcev boljši vpogled nudi podatek o številu obsojenih na tisoč prebivalcev. Če je bilo slovensko povprečje v letu 2016 3,4 obsojenega na tisoč prebivalcev, je to najbolj očitno presegel Hodoš z indeksom 13,4, čeprav je imel vsega pet obsojenih prebivalcev. Na drugo mesto se je z indeksom 11,7 uvrstila občina Škocjan, od koder je bilo 38 obsojencev.

Med občinami, ki so dosegale ali presegale indeks petih obsojenih na tisoč prebivalcev, so tudi nekatere od občin, ki so v vrhu po absolutnem številu obsojenih. Tako so v Kočevju zabeležili 9,2 obsojenega na tisoč prebivalcev, v Murski Soboti je bilo 6 obsojenih na tisoč prebivalcev, v Novem mestu so zabeležili indeks 5,6, v Mariboru pa 5.

Pet ali več obsojenih na vsakih tisoč prebivalcev so imele še občine Cankova, Črnomelj, Hajdina, Metlika, Semič, Straža, Šentjernej in Turnišče.

So pa tudi občine, kjer v letu 2016 niso imeli nobenega obsojenca. Takšni primeri so Dobje, Jezersko, Kostel, Loška dolina, Ribnica na Pohorju in Solčava.