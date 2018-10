Ankete pred kongresnimi volitvami, ki bodo 6. novembra, kažejo, da se je zaradi dogajanj okrog Kavanaugha zganila tudi desna volilna baza in Trump bo, kot kaže, zadevo peljal vse do volitev.

»Plačani protestniki so sedaj RES pripravljeni protestirati, ker niso dobili svojih čekov - z drugimi besedami, niso bili plačani? Kričači v kongresu in zunaj so bili preveč očitni - manj profesionalni, kot so pričakovali tisti, ki so plačevali (ali niso plačevali) računov!«, je tvitnil Trump.

Nekateri protestniki v kongresu in pred vrhovnim sodiščem so bili resnično dobro organizirani s transparenti in oblačili, vendar pa je večina žensk po lastnih besedah prišla protestirat spontano.

Nekatere zaradi lastnih izkušenj s spolnimi napadi, druge zaradi popularnosti gibanja »Jaz tudi«, tretje zaradi tega, ker jim je dovolj tega, da jih nihče ne posluša. Trump doslej svojih trditev o plačancih sicer ni podkrepil z nobenim dokazom.

Najprej je bila očitna le energija na levi strani političnega prostora ZDA, in sicer tako na protestih v Washingtonu kot drugje po ZDA, vendar pa protesti nikoli niso prerasli v nekaj res množičnega, kot na primer proti vojni v Iraku in lani po Trumpovi inavguraciji.