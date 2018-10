Ko je bila majhna, je Kaja Avberšek (1983) vedno govorila, da bo nekoč ilustratorka, nato je končala študij industrijskega oblikovanja. »Strip me ni nikoli preveč zanimal, le v Cicibanu sem brala Marjana Mančka,« razlaga. Šele ko se je kar nekaj let po študiju udeležila Stripburgerjeve delavnice stripov, so ti zares vzbudili njeno pozornost. Nepričakovano se je odzvala na poziv za Mladinine Slovenske klasike: »Sploh nisem vedela, kako se dela stripe, a mislila sem si, da bom enega Petra Klepca že naredila,« pove v smehu. Pa je obenem obdelala še Mojco Pokrajculjo in Valvasorjevo O zmajiču.

Pikica več od velikopoteznosti

Nekateri so dvomili, ali so njeni piktogrami brez besed, obdani s puščicami in lupami, a brez za strip tipičnih okvirčkov, sploh strip. Drugi so v njenem početju videli inovacijo. »Ob ilustraciji me je vedno zanimala tudi beseda. A sama tega nikoli ne bi imenovala strip, saj izraz napeljuje na oblačke v kvadratkih, nanizanih v liniji, kar me ne zanima. Tudi ljudje – razen kolikor smo v to prisiljeni – ne živimo linearno,« pravi. Z zračnim ustvarjanjem v neomejenem okviru poskuša torej bolj organsko slediti času in prostoru, zato svojim izdelkom raje reče risopisi ali pisorisi. Beseda in slika v seštevku ne prineseta dve, temveč tri, je prepričana. »Šele kombinacija obojega vzbudi v vsakem bralcu novo raven branja, neko čustvo, humor.«

Zanimajo jo vsakdanje zgodbe, ki jih ilustratorsko vizualizira že v času njihovega dogajanja. »Nikoli si ne naredim skice po scenah, temveč precej intuitivno delam, delam, delam, nato pa na koncu odvečno izločam,« pove. Do zanjo tipičnega minimalizma je prišlo z leti, prepričana je namreč, da lahko z najmanjšo pikico poveš precej več kot z velikopoteznostjo. Takšne vrste pozornost pa ji omogoča tudi to, da so njena dela večpomenska – da jih torej mlajši bralci dojemajo na eni, odrasli pa nemara na neki povsem drugi ravni. »Želim si, da bralec začuti preobrate – na primer to, da moj humor ni le smešnica, temveč obenem žalost, dvom in skrb.«