Potem ko je hrvaški trener Zoran Vulić svoj peti mandat na klopi Hajduka začel s tremi zmagami in neodločenim izidom proti Dinamu, je v nedeljo sledil prvi poraz. Na domači tekmi proti Osijeku je Hajduk igral medlo in neodločno, a k zmagi gostov je po mnenju domačih močno pripomogel tudi sodnik. »Kaj reči po taki tekmi? V petindvajseti minuti bi po strelu Caktaša v roko Janžina sodnik Bebek moral piskati enajstmetrovko, a tega ni storil. Kmalu zatem smo prejeli gol. Podobno je bilo tudi pred drugim golom, ko je Said zadel iz nedovoljenega položaja. Škoda, to je bila lepa priložnost, da se priključimo vrhu ligaške tabele. Pred nami so zdaj težak razpored in še tekme brez gledalcev,« je bil razočaran Zoran Vulić, ki se je po tekmi opravičil domačim navijačem.

Z zmago v Splitu je na drugo mesto napredoval Osijek, še vedno pa je vodilni zagrebški Dinamo, ki je v tem krogu v gosteh brez težav premagal zadnjeuvrščeni Rudeš (0:3). Do sprememb ni prišlo niti v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, kjer sta na vrhu še vedno Crvena zvezda in Sarajevo.