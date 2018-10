Prošnjo za pomilostitev so v uradu predsednika republike prejeli 4. oktobra in jo v skladu z zakonom odstopili v obravnavo sodišču. Obsojeni jo je namreč nepravilno vložil na urad predsednika, so pojasnili za STA.

Ko bo sodišče dobilo vsa mnenja, bo prošnjo s svojim mnenjem posredovalo na ministrstvo za pravosodje v predlog ministrici Andreji Katič. Z ministrstva pa jo bodo potem poslali v urad predsednika republike. Ko bodo prejeli poročilo s predlogom ministrice, bodo prošnjo uvrstili na sejo komisije za pomilostitve, nato pa bo o njej odločil predsednik republike Borut Pahor, so pojasnili v predsednikovem uradu.

Kot smo poročali v ponedeljek, Tadin v prošnji za pomilostitev navaja, da je bil obsojen, ne da bi se lahko pred obtožbo branil. »Samomorilen, pod vplivom antidepresivov, odvetnik me je zanemaril, ne da bi zagrešil kaznivo dejanje,« je zapisal Tadin.

Trdi, da so ga obsodili zaradi poskusa samomora, čeprav samomor ni kaznivo dejanje. Pravi tudi, da za sojenje ni bil sposoben zaradi poškodb glave, ki jih je dobil v prometni nesreči, zaradi vpliva psihoaktivnih substanc pa da je bil takrat še vedno samomorilen, kar naj bi po njegovih besedah že samo po sebi izključevalo sposobnost za sojenje, je zapisal.