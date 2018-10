V četrti skupini lige A so Španci edini, ki so odigrali dve tekmi. In obe so tudi dobili, tako proti Španiji kot proti Hrvaški. V petek bo torej na stadionu Rujevica na Reki potekal dvoboj ranjenih levov, obenem pa bo to tudi ponovitev polfinala letošnjega svetovnega prvenstva. V njem so bili uspešnejši naši južni sosedi, a ob tokratnem reprezentančnem zboru se njihov selektor Zlatko Dalić sooča z ogromno težavami pri sestavi enajsterice. »Brozović je poškodovan, Barišić ima težave z mišico, pri Santiniju so težave z ureznino. Videli bomo, kako bo na treningih s kolenom Šimeta Vrsaljka, na dodatni pregled mora tudi vratar Lovre Kalinić. Če ne bo mogel igrati, bom v ekipo naknadno poklical vratarja Slugo iz Rijeke,« je povedal Zlatko Dalić in dodal, da še vedno ni obupal nad idejo, da bi lahko Marko Rog zaigral na položaju desnega bočnega branilca. Hrvaški novinarji so ga nato vprašali, ali obstaja možnost, da bi se moštvu pridružil Mario Mandžukić, ki je po mundialu končal reprezentančno kariero. »Mario bi nam pomenil ogromno. Fantastično igra v Juventusu in morda bo po nekaj časa spet željan nastopiti za reprezentanco. Vedno bo dobrodošel, a njegovo odločitev je treba spoštovati.«

V nadaljevanju novinarske konference se je hrvaški selektor obrnil še proti petkovemu nasprotniku: »Angleški selektor je vpoklical štiri mlade igralce, nekatere izkušene pa pustil doma. Oni hočejo maščevanje za polfinale in želijo popraviti sliko zaradi poraza proti Španiji na domačem Wembleyju. Angleška ekipa je moštvo prihodnosti, so mladi, zelo hitri in agresivni, zato bomo imeli veliko težav. V ligi narodov želimo najti čim več igralcev, na katere bomo lahko računali v kvalifikacijah za Euro 2020, ki so, iskreno, trenutno naš glavni cilj,« je opozoril Dalić in se obenem obregnil ob kazen Uefe, zaradi katere bo tekma odigrana pred praznimi tribunami: »Nisem prava oseba, da to komentiram, a nogomet se igra za gledalce. Tekma brez njih ni prednost za nikogar.«