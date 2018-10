Župan Jezerskega Jurij Rebolj je prepričan, da referendum in volitve ne sodijo skupaj in zato ne bodo na isti dan. Glede na to, da je volilnih upravičencev okoli 560, tako tudi posebno visokih stroškov ne bo, je prepričan župan. Sprememba meje bi omogočila, da osrednja slovenska regija prek občine Kamnik postane mejna regija, kar naj bi omogočilo črpanje dodatnih evropskih sredstev, Jezersko pa ne bi več imelo meje z občino Solčava. Taki rešitvi oporeka del občanov, občinski svetnik Primož Muri pa vodi aktivnosti glede referenduma. Po njegovi oceni je namreč tako spreminjanje meje nepotrebno in v prihodnosti lahko škodljivo za občino. Občina Jezersko je sicer o svoji samostojnosti odločila pred 20 leti, ko so občani podprli izločitev iz občine Preddvor. Včeraj pa se je iztekel uradni rok za zbiranje podpisov za podporo odločanju o meji na referendumu, a je bilo že konec prejšnjega meseca jasno, da so pobudniki že zbrali dovolj podpisov. Zdaj je znan tudi datum, ko bodo Jezerjani odločili, s kom bodo mejaši in ali bo osrednja slovenska regija lahko sodelovala pri črpanju okoli 20 milijonov razpoložljivih sredstev. šu