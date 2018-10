Prihaja čas, ko se z mislimi še pogosteje zatečemo k našim pokojnikom in njihovim grobovom. Čeprav je morda najprimernejši čas za zasaditev pomlad, imamo tudi jeseni še čas, da poskrbimo, da grobovi ne bodo prazni. V začetku oktobra, vsekakor pred prvo zmrzaljo, posadimo trave, trajnice, prav tako pomladne čebulice in jesenske cvetoče enoletnice, ki se bodo še pred zimo ukoreninile.

Preden se lotimo nove zasaditve na grobu oziroma se zapodimo v vrtnarijo ali specializirano trgovino, nam bo v veliko pomoč skica nove zasaditve. Če nam pred tem ne uspe obiskati groba, je dovolj, da vsaj približno poznamo velikost gredice, ki jo želimo na novo zasaditi oziroma osvežiti z novimi rastlinami. Nič ne bo narobe, če si zamislimo, katero vrsto rastline želimo zasaditi, morda celo kombinacijo različnih vrst. Zelo drzna kombinacija so različne trajnice, ki obogatijo nasad s svojimi barvitimi listi in cvetovi. Harmoničnost gredice ustvarimo z zasaditvijo mačeh, ki smo jih posadili ob hojheri. Nekoliko višje bo ob njiju zrasla svetla, rumena vresa, za mehkobo gredice pa lahko ob robu posadimo mah. Če imamo prostor, lahko za ozadje posadimo šaš ali dva. Več rastlin namreč pomeni pestrejši pogled na grob. Grobovi brez zasaditve so pogosto videti zelo žalostno. Jesenska prenova groba je lahko tudi možnost za razmislek o morebitnih spremembah nagrobnega obeležja, novi trajni zasaditvi in možni odstranitvi preštevilnega okrasja in plastičnega cvetja, ki vse (pre)pogosto krasi grobove. Zagotovo pa moramo jeseni saditi rastline dovolj globoko, saj se pozimi zemlja krči in povzroči, da se na novo zasajene rastline dvignejo od tal.

Če je le mogoče, izberemo rastline, ki so bile vzgojene v domačih vrtnarijah in so zdrave, ne pa na tako imenovanem črnem seznamu, kot je denimo pušpan zaradi pušpanove vešče. Zagotovo pa je pri urejanju grobov prav, da se zavedamo, da s tem izražamo odnos, ki smo ga imeli in ga želimo ohraniti do pokojnika.

Kot skoraj pri vsaki stvari je tudi pri izbiri nagrobnih rastlin treba vklopiti razum. Sploh če nismo vešči vrtnarjenja, je prav, da izberemo manj zahtevne rastline. Rastline, ki ne zahtevajo posebne tehnike in znanja obrezovanja, prav tako ne rednega, tedenskega zalivanja. Zlasti če ste v časovni stiski, raje izberite trpežne trajnice, manjše listavce in iglavce. Z njimi lahko enostavno prekrijete vso površino, po želji vmes v prazen prostor zasadite tudi sezonsko cvetje. Seveda omenite prodajalcu rastlin tudi lego groba (sonce, senca, polsenca), pozanimajte se o kakovosti zemlje in zagotovo bosta skupaj našla najboljšo rešitev, da bo grob ves čas lep in urejen. Predvsem si prizadevajte za to, da boste z grobom imeli čim manj dela, skrbi.

Bogata izbira nagrobnih aranžmajev

Izbira nagrobnih aranžmajev je danes zelo pestra, še posebno pred 1. novembrom in prazniki. Ni redko, da se je prav zaradi bogate izbire vse težje odločiti za pravega. Na grobove pogosto odnesemo šopek cvetja ali cvetlični aranžma. Medtem ko nekateri izbirajo pokojnikove najljubše cvetlice, se drugi odločajo po občutku, praktičnosti, trendih in ceni. Jeseni je najpogostejša izbira cvetje, ki je dovolj odporno proti vremenskim razmeram in ostane sveže dlje časa, to so nageljni, krizanteme, pajkovke in velikocvetne krizanteme.

Vedno več je tudi kombinacij svežega in suhega cvetja. Prevladuje kombinacija svežega cvetja in zelenja ter dodatkov iz posušenih cvetov, plodov ali vejevja. Za tako kombinacijo se kupci odločijo predvsem zato, ker lahko po določenem času ovenelo sveže cvetje odstranijo iz aranžmaja, na grobovih pa pustijo le ostanek aranžmaja s suhim cvetjem, ki zdrži do božičnih praznikov. Seveda se lahko odločite tudi za nagrobni aranžma, ki je v celoti izdelan iz suhega cvetja. Poleg izbire cvetja pri naročanju oziroma nakupu aranžmaja odloča tudi njegova oblika. Ta mora ustrezati grobu, kamor bomo aranžma postavili. Poleg aranžmaja se lahko odločite še za barvno usklajen šopek ali za preprost venček iz zelenja, v sredino katerega postavite svečo.

V nasprotju z rezanim cvetjem so cvetni aranžmaji veliko trpežnejši. Cvetje aranžiramo v primerno posodo ali košaro s posodo, kamor nalijemo vodo. Osnova za zatikanje cvetja je lahko svež mah ali cvetličarska goba, s katero cvetje dlje časa ostane obstojno in sveže.