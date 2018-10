Na drugem prestižnem mednarodnem vinskem bienalu Top vino v organizaciji največje slovenske vinske trgovine eVino so v ponedeljek glavno avlo Cankarjevega doma v Ljubljani zasedli umetniki pridelovanja vina. Slovenski ljubitelji vina, gostinci, vinski trgovci in radovedneži so imeli priložnost okušati vina iz najeminentnejših vinskih kleti na svetu. Poudarek je bil na bordojskih chateaujih in burgundcih ter spremljevalni ekipi najboljših vin iz Toskane, Španije, Portugalske, Avstrije, Kalifornije in z Nove Zelandije, prisoten pa je bil tudi jagodni izbor 30 slovenskih vinarjev. Celo kitajska vina so se znašla vmes, saj je bil častni pokrovitelj festivala kitajski veleposlanik v Sloveniji Ye Hao. Kljub obilici res prestižnih vrst vina z vsega sveta je bilo največ gneče okrog francoske vinske reprezentance, med katerimi so bili najbolj oblegani šampanjci in najboljša vina iz znamenitih francoskih kleti. Okušati je bilo mogoče tudi nekaj redkih vrst vina, ki se ali se še bodo redko znašle na domačih mizah ob polnih krožnikih ali prigrizkih, in sicer najslajše vino na svetu sauvignon iz kleti Chateau d'Yquem, bordojski mešanici iz kleti Chateau Pontet-Canet, na vina katere prisega Johhny Deep, Chateau Smith Haut Lafitte, Louis Max ter šampanjci iz kleti Pol Roger, ki je ena od osmih dobaviteljev mehurčkov za angleški dvor, njen šampanjec pa je bil tudi uradna pijača na poroki princa Williama s Kate Middleton in princa Harryja z Meghan Markle. Tudi slovenska vinska reprezentanca je bila v najboljši sestavi z Jakončičem, njihovo najdražje slovensko vino Carolina select, ki stane 150 evrov, je bilo mogoče okušati iz trilitrskega dvojnega magnuma, Movio, Marjanom ter Edijem Simčičem, Burjo, Guerilo, s Ščurkom in z ostalimi.