Oba omenjena principa pa moramo prenesti v naše življenje v državi, ki se imenuje Republika Slovenija, kjer nam vladajo parlament, vlada, pravosodje in mediji. Pa se vprašajmo, kako deluje princip daj-dam in posebno tisti o vabi, ribi in ribiču. Posvetimo se parlamentu in vladi. Na volitvah smo jim dali mandat, čast, slavo in spodobno plačilo, a kaj smo za to dobili? Korošci in Belokranjci ter oni ob cesti iz Postojne proti Reki že desetletja živijo ob obljubah, vsi skupaj pa čakamo na ureditev zdravstva, domov za ostarele in tako dalje. Vse dosedanje vlade in parlamenti pa nam solijo pamet, da ni dovolj denarja za vse naše želje, kar je povsem točno, a je tudi res, da bomo prej imeli na vsakem kilometru avtoceste radar, ki bo meril hitrost in varnostno razdaljo, kot pa da bo pravosodje sposobno tajkunu vzeti tisočinko ukradenega. In vlada in naši vrli poslanci se že četrt stoletja zvesto držijo principa, da bi bil smrtni greh, če bi poškilili k pravosodju, pa čeprav so tam gluhi in slepi že ves čas.

Vlade in parlamenti se teh 25 let niso niti malo držali principa daj-dam, medtem ko smo pravosodje imeli le zato, da je sankcioniralo navadnega državljana in vleklo plače, gospodarski kriminalci pa so poskrili vse do zadnjega dinarja, tolarja in evra. In čeravno sem ateist, pravim, da nam bo prej pomagal vsemogočni kot pa vlada, parlament in pravosodje. Državljanom za svojo ljubezen, ko hodimo na volitve, oblast vrača s palico in to je naš ponesrečeni daj-dam. Koliko časa še?

Jožef Praprotnik, Jesenice