Podjetja slovensko-bošnjaškega poslovneža Samida Osmanovića so v NLB skopala skoraj 80 milijonov evrov globoko kreditno luknjo. Zaradi spornega posla z mariborsko družbo Dom Smreka je bil Osmanović obsojen že dvakrat, triletna zaporna kazen je pravnomočnost doživela februarja lani. Njegova kazenska evidenca je kljub temu prazna. Skupaj z obrambo Danila Goričana, prvoobtoženega nekdanjega direktorja podjetja Dom Smreka, mu je namreč uspelo na vrhovnem sodišču razveljaviti sodbo. Zadeva Dom Smreka bo doživela še tretji prvostopenjski procesni krog.

Goričanu obtožnica očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, Osmanoviću pa napeljevanje k temu kaznivemu dejanju. Očitano premoženjsko škodo v višini več kot 3,4 milijona evrov naj bi Dom Smreka leta 2009 utrpel z nakupom podjetja OS Metal v lasti Osmanovića, čigar edino premoženje je bila domnevno občutno precenjena parcela na Hrvaškem.

Obramba je vztrajala, da so sporni posel organizirali v mariborski centrali NLB. Posel naj bi svetovala Albin Turk, tedanji direktor poslovnega centra NLB Podravje za velika podjetja, in njegov svetovalec Borut Rataj, znan iz afere Satex. Notranje službe NLB so večkrat uradno svarile podravski center pred tveganostjo poslov, vendar naj Turk, zdaj direktor Mariborskih lekarn, opozoril ne bi upošteval.

Očitek, da je Osmanović napeljeval Goričana, po presoji vrhovnih sodnikov ni bil v zadostni meri utemeljen z dokazi in dejstvi. Mariborsko sodišče je zaradi tega kršilo zakon o kazenskem postopku. Obsojencema je bila po presoji vrhovnega sodišča kršena tudi pravica do obrambe, ker sodišče ni postavilo dodatnega izvedenca, ki bi ocenil vrednost podjetja OS Metal v trenutku očitanega oškodovanja. »Ta vrednost bi sodišču predstavljala podlago za izračun višine povzročene premoženjske škode,« so zapisali v sodbi.

Ker je vrhovno sodišče ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, je Goričan že zapustil zapor, v katerem je mesec dni prestajal dosojeno triletno zaporno kazen. Osmanović je smel ostati na prostosti, saj je dve tretjini kazni že odslužil v priporu in mu zato pripada pogojni izpust. V prvi sodbi, ki je padla na višjem sodišču, sta bila oba kaznovana bistveno strožje. Osmanovića je tedaj doletela celo devetletna, Goričana pa dve leti krajša zaporna kazen. tk