Nekdanji glavni tožilec haaškega Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije se je v Zagrebu udeležil dvodnevne mednarodne konference Pravica po Haagu, ki je tudi del priprav na redno polletno poročilo tožilstva Varnostnemu svetu ZN. Brammertz ima kot tožilec MICT nalogo končati posle, ki so ostali po zaprtju haaškega sodišča.

Ocenil je, da je stanje slabo ter da ni napredka niti glede pregona vojnih zločinov niti glede regionalnega sodelovanja. Napovedal je, da bo tudi v novem poročilu zapisal, da gredo prizadevanja za pravico in spravo v regiji v napačno smer.

Brammertz je prepričan, da se je po zaprtju haaškega sodišča in aretacijah zadnjih osumljencev za vojne zločine izgubila energija za izvajanje sodnih postopkov. Po njegovi oceni so razmere za državne tožilce v državah regije še težje, ker državne institucije nimajo dovolj denarja in osebja. Z izjemo BiH je v ostalih državah vse manj sodnih postopkov za vojne zločine, je dejal.