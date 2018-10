Dobitnika nagrade bodo med finalisti 25. oktobra izbrali predsednik Evropskega parlamenta in predsedniki političnih skupin, nagrado - priznanje in 50.000 evrov - pa mu bodo predali na slavnostni podelitvi v Strasbourgu 12. decembra.

Nevladne organizacije, ki sta jih za nagrado predlagali skupini socialistov in demokratov (S&D) ter Zelenih, so Boat Refugee Foundation, Jugend Rettet, Lifeline Rescue Boat, Zdravniki brez meja, MOAS, Proactiva Open Arms, PROEM-AID, Save the Children, Sea Eye, Sea Watch in SOS Mediterranee. Organizacije od leta 2015 v Sredozemskem morju rešujejo prebežnike, ki se na poti iz Afrike v Evropo na prenatrpanih plovilih znajdejo v težavah.

Ukrajinski filmski režiser Oleg Sencov je bil leta 2015 obsojen na 20-letno kazen v strogo varovanem zaporu. Obsojen je bil zaradi požiga prostorov prokremeljske stranke na Krimu po priključitvi polotoka Rusiji in načrtovanja drugih napadov, med drugim razstrelitve Leninovega kipa v Simferopolu. Sencov, ki ga je za nagrado predlagala politična skupina Evropske ljudske stranke, je postal simbol kakih 70 ukrajinskih državljanov, ki so jih ruske sile na Krimu nezakonito aretirale in obsodile na dolge zaporne kazni. Od 14. maja gladovno stavka.