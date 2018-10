Predvidoma prihodnji teden bo veliki sodni senat pod vodstvom Srečka Škerbca postavil piko na i sojenju Ljubljančanu Mateju Grozniku, ki naj bi, tako trdi tožilstvo, več let organiziral divje zabave s spolno konotacijo, na njih pa zadrževal duševno zaostalega moškega in ga tudi oskrboval z drogo. Vse skupaj naj bi snemal, posnetke pa razširjal po spletu. Do razkritja je prišlo, ko je oškodovančeva mati svoje sume zaupala policiji. Sojenje večinoma poteka za zaprtimi vrati, tako je bilo danes in tako bo tudi prihodnji teden, ko nameravajo zaslišati še zadnjo pričo. Potem naj bi sledili zaključni govori in sodba.

Sodnik je danes v za javnost odprtem delu obravnave predstavil bistvene točke civilne tožbe, ki jo je zagovornik Peter Prus Pipuš v imenu obtoženega minuli teden vložil zoper oškodovanca. V njej trdi, da je slednji krivo pričal na sodišču oziroma si je svoje trditve izmislil. Od njega ne zahteva odškodnine, vložil jo je, ker naj bi bile obtoženemu kršene osebnostne pravice, in zahteva, da toženi izjave prekliče. Škerbec je dejal, da se mu zdi tožba prenagljena, saj kazenski postopek še ni končan. Do pravnomočne sodbe, pa kakršna koli že bo, je še daleč.

Sodnik je predstavil tudi dva sodna spisa, enega, ki se nanaša na delen odvzem poslovne sposobnosti oškodovancu, in drugega, ko je bil predlagan odvzem poslovne sposobnosti obtoženemu. Predlog je najprej vložila obtoženčeva mama, ko je bil postopek ustavljen, pa ga je, že med sojenjem, vložil še njegov odvetnik. O njem še ni bilo odločeno.

Oškodovanec je proti Grozniku vložil premoženjskopravni zahtevek. Škerbec je prebral obtoženčev odgovor na zahtevek, v katerem je zatrdil, da kazniva dejanja niso bila storjena in da se je vse zgodilo s privolitvijo oškodovanca. Pa da odškodnine tako ali tako ne more plačati, saj denarja nima.