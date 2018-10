Koprivnikar je podal odpoved zaradi očitkov o zlorabi položaja pri podeljevanju frekvenc za testiranje 5G tehnologije družbi BTC v zameno za zaposlitev, ob tem pa zatrdil, da se v politiko ne bo več vračal.

»Povabila v BTC sem bil iskreno vesel, trdno prepričan, da z nobenim mojim dosedanjim ravnanjem nisem dal niti najmanjšega povoda za dvom v poštenje in zakonitost delovanja. Odpovedal sem se nadomestilu za bivše politike, iskanju službe v državni upravi ali z državo kakor koli povezanim podjetjem, da ne bi bilo dvoma. Očitno sem žrtev lastne naivnosti,« je zapisal na svojem Facebook profilu.

Vsem nadzornim in preiskovalnim institucijam ter tudi političnim organom je na voljo za vsakršne informacije in pojasnila, ker pa se boji, da dejstva zanimajo le malokoga, je pojasnila objavil še na družbenem omrežju.

Med drugim je v dolgem zapisu spomnil, da je bilo na podlagi akcijskega načrta Evropske komisije predvideno preliminarno testiranje frekvenc 5G v letu 2017 oz. 2018, pri čemer je bilo predvideno trajanje projektov do treh let. »Od tod torej izhaja maksimalno obdobje treh let za pridobitev radijskih frekvenc za testiranje v okviru Evropskih razvojnih projektov,« je pojasnil.