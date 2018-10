Marinova je že tretja novinarka, ki so jo umorili v Evropski uniji v zadnjih 12 mesecih. Februarja letos so umorili slovaškega novinarja Jana Kuciaka in oktobra lani na Malti novinarko Daphne Caruana Galizia.

Truplo 30-letne bolgarske televizijske novinarke so v soboto našli v parku ob reki Donavi v mestu Ruse na severu Bolgarije.