Bihaška policija je v ponedeljek zvečer prejela klic, da je med migranti iz Irana in Afganistana v improviziranem kampu v parku ob dijaškem domu, kjer so tudi nameščeni migranti, izbruhnilo več spopadov, danes poroča sarajevski časnik Dnevni avaz na svoji spletni strani.

Med razdeljevanjem večerje pa je izbruhnil množičen pretep, v katerem je bil huje poškodovan državljan Irana. Varnostniki so uporabili razpršilce, a ker jim ni uspelo vzpostaviti reda, so prišli policisti, ki so tudi postali tarča napada, navaja časnik.

Migranti so napadli policijo s kamni in drugimi trdimi predmeti, policija pa je odgovorila s štirimi streli v zrak. V napadu sta bili poškodovani vozili policije in varnostnikov, so potrdili na spletni strani notranjega ministrstva unsko-sanskega kantona.

Policija je ugotovila, da v centru deluje organizirana skupina migrantov iz Afganistana, ki vsak dan fizično trpinči druge migrante. Zaradi njihovega obnašanje so se policiji pritožili migranti iz Irana.

O "pravi drami" poroča tudi sarajevski časnik Oslobođenje, ki na svoji spletni strani navaja, da je večja skupina migrantov napadla policiste in varnostnike med pogovorom z migranti iz Irana.

Policija nadaljuje preiskavo o kaznivem dejanju nasilnega obnašanja, da bi identificirala odgovorne za incident. O vsem so obvestili tudi tožilstvu v Bihaću, so še potrdili policisti.