Pretep, v katerem je Pak utrpel lažji pretres možganov in modrice, izgubil pa je tudi zob, so posnele kamere (posnetek je že preplavil družbena omrežja), tako da se nogometašema Zenita iz St. Peterburga oziroma Krasnodarja ne piše nič dobrega. Grozi jim do pet let zapora, ruski minister za šport Pavel Kolobkov pa je tudi že napovedal, da ne bosta nikoli več zaigrala za reprezentanco.

Za oba to ni prvi tovrstni incident, za skupnega sta poskrbela po izpadu z evropskega prvenstva v Franciji, ko sta se napila v nočnem klubu.