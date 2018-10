Od oktobra 2011 do novembra lani je po ugotovitvah indijskih raziskovalcev zaradi posledic pri ustvarjanju selfijev po svetu umrlo 259 oseb. Mnogi so svojo smrt celo uspeli zabeležiti na mobilni telefon, kar je bilo tudi njihovo zadnje dejanje. Metoda raziskovalcev z indijskega inštituta za zdravstvo je morda res malce neobičajna in nezanesljiva, saj je bil njihov osnovni pripomoček spletni brskalnik, prek katerega so iskali zapise o nesrečah med ustvarjanjem selfijev, je pa to vendarle prvi malce obsežnejši seznam tovrstnih smrti.

Med žrtvami je bilo več moških, kar 72,5 odstotka, povprečno starih 23 let (med tistimi, kjer je bila v člankih navedena starost), sicer pa je umrlo največ oseb, starih med deset in 29 let. Največ predrznežev, ki so se trudili za lepo fotografijo, je bilo iz Indije (159), sledilo je 16 Rusov, 14 Američanov in enajst Pakistancev. Tudi v tem primeru številke morebiti odražajo dejstvo, da so raziskovalci Indijci.

Raziskovalci v zborniku, v katerem so raziskavo objavili, sami opozarjajo, da je za posledicami stremenja k objavi vse drznejše fotografije zagotovo umrlo še mnogo več ljudi, saj »delanja selfija« pristojni nikoli ne zabeležijo kot dejanski vzrok smrti, mediji ne poročajo o vsaki tovrstni nesreči, obenem pa so učenjaki brali zgolj zapise v angleškem jeziku. Vendarle so odkrili, da se je število nesreč z leti višalo, od 259 smrtnih žrtev v šestih letih jih je namreč po sto umrlo predlani in lani.

V ZDA pogubno orožje, sicer največ utopitev

Za žrtve selfijev je bila največkrat pogubna voda, saj se jih je večina v zabeleženih primerih utopila (sem so všteti smrtonosni valovi na plažah, padci s čolnov, ter poziranje neplavalcev v deroči vodi). Sledijo smrtonosna srečanja s prevoznimi sredstvi – pri čemer je največ oseb umrlo tako, da so prepozno (oziroma niso) skočili s tirov in jih je povozil vlak. Na tretje mesto po pogostosti pa so se uvrstili različni padci, bodisi s pečin, gora ali kakšne stavbe. Med najpogostejšimi načini smrti so raziskovalci navedli še napade živali, smrt zaradi udara elektrike in pa orožja (teh so največ, nič kaj presenetljivo, zabeležili v ZDA).

Raziskovalci so prišli do sklepa, da je večina turistov in mladine (ki tudi predstavljajo največji odstotek žrtev) umrla, ker so želeli obeležiti, kako »kul« so, s fotografijami, ki so jih povedle v pogubo, pa so na spletnih družbenih omrežjih želeli zgolj nabirati všečke. V boju proti temu trendu priporočajo oblastem, da na najbolj nevarnih turističnih točkah ustvarijo cone, v katerih so selfiji prepovedani. V Mumbaju, Rusiji in Indoneziji naj bi že storili nekaj korakov v to smer.