Vladimir Putin je vse v enem: James Bond, Indiana Jones, Superman in Bear Grylls. Najbolj možat od vseh. Tako se vsaj zdi, ko pogledamo koledar za leto 2019, na katerem v različnih okoljih in situacijah kraljuje ruski predsednik. Obvlada orožje in se najbolj domače počuti med vojaki. Brez velikih težav in kakršnegakoli drhtenja se poda v ledeno mrzlo vodo.

A to še ni vse. Vladimir nam na koledarju pokaže tudi nežnejšo stran. Je sploh lahko kaj bolj seksi od moškega, ki mu uspe ukrotiti medveda, na katerem odjaha v sončni zahod? Morda ta isti moški z mladičem kužka, ki se stiska k njemu, ali leopardom, ki mu med »čohanjem« sili v naročje? S Putinom res dobimo celoten paket - videz in obnašanje Ramba, ko je to potrebno, ter rahločutnost, kakršne se ob razpletu zgodbe na zadnjih straneh knjige ne bi branil noben literarni junak Jane Austen.

Zlonamerni kritiki bi morda lahko celo pomislili, da si Putin skuša s pomočjo koledarja zvišati priljubljenost med svojimi ljudmi. Najnovejša javnomnenjska raziskava je namreč pokazala, da mu zaupa le še 39 odstotkov državljanov, kar je najmanj po letu 2014. A bi bilo na kaj takšnega nezaslišano že zgolj pomisliti. Zdi se namreč, da ruskega predsednika med vsemi lastnostmi najbolj odlikuje ravno samovšečnost (skromni, sramežljivi in ponižni posamezniki namreč ne pozirajo za koledarje), na katero smo v preteklosti že naleteli. Podobo mača skuša namreč z različnimi (oglaševalskimi) projekti v javnosti zgraditi in ohraniti že vrsto let – bodisi z jahanjem konjev »zgoraj brez«, treniranjem borilnih veščin, polaganjem rok, lovljenjem kitov in rib... Samopromocijskih trikov mu res nikoli ne zmanjka.

Če ste se za prihodnje leto odločili za spremembo in tako z zidu vsakega vašega koraka ne bo motril Damjan Murko (ki za nemalo vznemirjenja s sočnimi slikami na koledarju proti koncu vsakega leta poskrbi pri nas!), vam lahko družbo za nekaj več kot 17 evrov (vključena poštnina) dela nepremagljivi, skrivnostni in vedno zbrani ruski predsednik.