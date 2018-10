Prejšnji mesec je v Tomosu obstala proizvodnja dvokoles, nad lastnika Iztoka Pikla pa so se zaradi neporavnanih obveznosti po sodni poti spravili tudi nekateri delavci.

Kot je danes za STA povedal sekretar regijske organizacije Skei Kraško-Notranjske in Obale Sašo Ristič, trenutno stanje ni bistveno drugačno. Nekateri delavci še vedno niso dobili regresa, nekateri so se tudi pritoževali, da jim niso vplačali davkov in prispevkov, česar pa Ristič ni mogel zagotovo potrditi.

Poleg odhoda iz podjetja so se nekateri nekdanji zaposleni, ki so dali izredno odpoved, po njegovih informacijah odločili za tožbe na sodišču zaradi nepravočasnega izplačila plač, prispevkov in regresa.

Ristič sicer obžaluje dogajanje s tako prepoznavno blagovno znamko, kot je Tomos. »Če bi bila država kaj vredna, bi bilo to že urejeno,« je dodal.