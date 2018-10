Kam posaditi

Vsaka lega ni primerna za vsako rastlino. Večini sadnih rastlin, tako drevju kot jagodičevju, najbolj prija nevtralna ali rahlo kisla zemlja. Veliko večje težave imajo v bazični zemlji. Rahla tla so seveda tudi boljša, saj rastlina hitreje razvije koreninski sistem. Težka in bolj zbita tla so pogosto bolj vlažna. V vlažnih tleh je večja možnost glivičnih bolezni, zato se na takšnih lokacijah izogibamo sajenju koščičarjev in oreha. Vlažna in hladna tla najbolje prenašajo hruške in jablane. Zaradi občutljivosti za glivične okužbe je mesto za koščičarje na dobro odcednih tleh.

Vse sadne rastline potrebujejo za razvoj plodov sonce. Tako jim vedno izberemo sončno lego, kjer so osvetljene ves dan. Na dobro osončenost poleg lege vplivamo tudi s pravilno rezjo. Izjema so manj zahtevne ameriške borovnice (te zaradi potreb po kisli zemlji raje posadimo kar v lonce), ki bodo uspevale tudi v polsenci. Večini sadnih rastlin škodi oziroma jih slabi prepih, zato zanje niso primerne izpostavljene lege. Vedno pride prav živa meja, ki zadrži direkten udar vetra v drevo in ga razprši. Pri zidanih ograjah pride do vrtincev, ko veter preskoči ograjo, kar prav tako škodi sadnim rastlinam. Zavetrne lege so vedno dobrodošle za vse sadne vrste. V celinski Sloveniji takšne lege prihranimo za »primorske« rastline, kot so kaki, figa, marelica … Včasih je dovolj, da rastlino le »pritisnemo« ob steno in veliko bolje uspeva kot na prostem.