Takrat je dobila nasvet, nedavno pa se nam je spet oglasila s sporočilom, da so zamenjali staro atmosfersko peč na plin, in to točno tako, kot smo svetovali v naši prilogi. S sanacijo dimnika in vgradnjo sodobne kondenzacijske plinske peči.

Ob izbiri je treba preveriti vse sisteme, različnih nasvetov trgovcev pa ni vedno pametno vzeti za čisto zlato. Samo primer. V Zadru in okolici so zadnja leta vse bolj popularni sistemi na sekance in pelete, pač zaradi dobrega prodajalca, ki je uspel kupce prepričati o prednostih sistema, čeprav je v primorskih krajih izolirano hišo mogoče racionalno ogrevati (s tem mislimo naložbo in obratovalne stroške) s kombinacijo električnih radiatorjev in konverterskih klimatskih naprav, ki v bistvu delujejo kot toplotne črpalke. Zavedati se je namreč treba, da so v vročih krajih klimatske naprave skoraj obvezne, saj tam ob še tako dobri izolaciji prihaja do pregrevanja zidov.

Kakor voznikom ni pisan na kožo en sam avto ali samo avtomobili na določene energente (dizel, bencin, utekočinjeni naftni plin, elektrika), tako je pri izbiri sistema za ogrevanje treba pogledati različne sisteme, ki so primernejši za določen objekt in tudi način bivanja. Vsekakor pa – peč, staro 30 ali celo več let, je obvezno zamenjati, pa naj bo na drva, olje ali plin.

Ampak kako se odločiti? Če živite v mestu in imate možnost priklopa na toplovod ali zemeljski plin, dileme enostavno ni. Sta pa tudi pri toplovodu, posebno v večstanovanjskih stavbah, zelo pomembna regulacija ter hidravlično uravnoteženja sistema, da sistem deluje optimalno in zagotavlja dovolj tople vode (nazivni pretok) vsem uporabnikom, tlačne razlike na radiatorskih termostatskih ventilih ne smejo biti previsoke in ne smejo nihati, pretoki v posameznih regulacijskih krogih pa morajo biti med seboj usklajeni. Morda vam bo upravnik stavbe zagotavljal, kako vse deluje optimalno, so pa določeni pokazatelji, ki lahko opozarjajo, da zgoraj omenjeni hidravlični pogoji niso doseženi. Na primer povečana poraba energije, premajhna instalirana moč za srednjo ali visoko obremenitev, nekateri deli zgradbe so pregreti, medtem ko so drugi prehladni, potreben čas za doseganje projektirane temperature, če je sistem ponoči izključen, je predolg, moteči šumi in piskanje na radiatorskih termostatskih ventilih in še nekateri.

Klasični kotli na drva imajo določene prednosti glede robustnosti in enostavnosti, vsekakor pa vam priporočamo vgradnjo zalogovnika tople vode. Vprašali boste, zakaj. Odgovor je preprost. Zaradi regulacije in večjega izkoristka. Za klasično kurjenje je najslabše, če pripiramo vrata peči in zmanjšujemo dotok zraka za upočasnitev gorenja. Na ta način se zmanjša tako izkoristek, kot se še posebno poveča onesnaževanje skozi dimnik. Peč, opremljena z zalogovnikom, najprej ogreva prostore, ko pa doseže želeno temperaturo, avtomatika obrne ventil in začne ogrevati vodo v zalogovniku. V celotnem segmentu kurjenja z biomaso velja, da je to pomembna odločitev za prihodnost, mora pa biti dodana prava tehnologija, ki zagotavlja čim manjše izpuste. Za ekološko neoporečnost in učinkovito izrabo energije so danes optimalni uplinjevalni kotli, s katerimi dosežemo izjemno velike izkoristke in predvsem malo izpustov v zrak. Regulacija poteka s pomočjo sonde lambda in drugih dodatkov, s katerimi dosežemo optimalno izgorevanje.

Izbira ogrevalnega sistema je, kot smo že omenili, povezana s kakovostjo izolacije objekta, geografsko lego, bivalnimi navadami, nenazadnje pa tudi z dostopnostjo energentov. S tem mislimo predvsem dostopnost biomase. Če imate doma velik gozd in v njem sekate drva, potem je logično, da se boste odločili za kotel na polena, medtem ko so kotli na sekance zaradi specifičnosti goriva (nujen večji skladiščni prostor) primernejši za večje porabnike. Tako so zadnja leta v manjših mestih priljubljene večje kurilnice na sekance. Če pa drva kupujete, je že nujen podrobnejši finančni izračun.

Namesto olja peleti

Kotli na pelete so predvsem alternativa oljnim kotlom. Sodobni kotli z vgrajenimi ogrevalnimi komponentami in s pomočjo zalogovnika omogočajo popolnoma avtomatsko delovanje. Pri boljši kotlih je tako čiščenje pepela potrebno le enkrat na leto. Avtomatsko delovanje zagotavlja udobje, dobava peletov pa je praktično enaka kot pri olju. S cisterno. Nekateri uporabniki teh peči uporabljajo manj optimalne rešitve, to je, da kupujejo pelete v vrečah in z njimi ročno polnijo manjši zalogovnik peči. Več dela, več težav in če bi računali prebite ure, bi tak uporabnik kmalu ugotovil, da se mu to ne izplača.

Kaj pa ogrevanje na olje? O tem več naslednjič. Za konec pa še to. Ogrevalni sistem mora izpolnjevati številne zahteve, ampak pri izbiri energenta je treba biti zelo premišljen in racionalen. Pred leti se nam je oglasil bralec in se pohvalil s svojim varčnim sistemom. Tako je imel toplotno črpalko zrak/voda, sanitarno vodo je ogreval prek sončnih zbiralnikov, kot rezervni sistem pa je imel še sodobno peč na drva in zalogovnik vode, verjetno bi se našel še vsaj kamin v dnevni sobi … Ob vsem tem je hišo še dodatno izoliral, tako da so bile njene toplotne potrebe minimalne. Skratka, tudi s tem podatkom je vredno začeti, preračunati čas amortizacije in še kaj …