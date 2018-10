Težave s spanjem so globalna epidemija, ki ogroža zdravje in kakovost življenja že skoraj 45 odstotkov svetovne populacije. Strokovnjaki za motnje spanja, pravimo jim tudi somnologi, menijo, da manj kot tretjina tistih, ki trpijo za motnjami spanja, poišče strokovno pomoč. Iz vsakdanje izkušnje pa lahko že z za gotovostjo vemo, da je spanje pomemben fiziološki proces in biološka nuja, saj vpliva na duševno, telesno in čustveno zdravje odraslih in otrok.

Med spanjem se telo obnavlja in celi

Nekatere bolezni sodobnega časa so zagotovo tudi posledica pomanjkanja spanja. V nenehnem iskanju svetega grala za boljše počutje, zdravje in boljšo kakovost življenja marsikdaj pozabimo, da je prav kakovosten in zadosten spanec tisti, ki nam prinaša obilo koristi – za nameček celo z malo truda in brezplačno. Telo se začne obnavljati šele tedaj, ko se možgani umirijo in zapade v popolno mirovanje. Toda najbolj učinkoviti in zdravilni procesi potekajo izključno v fazi globokega spanja, zato je nadvse pomembno, da gremo v posteljo okrog desetih zvečer, kajti globok spanec je najučinkovitejši do polnoči. Pri otrocih takrat nastaja rastni hormon, ki vpliva na rast, razvoj in obnovo vseh telesnih tkiv, pri odraslih pa se takrat najbolj obnavlja telo, pomlajujejo se celice in krepi se imunski sistem.