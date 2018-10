Za poležavanje Priznajmo si - sedežna mora biti v prvi vrsti udobna. Ne nazadnje večji del prostega dne preživimo na nje. In če radi na sedežni garnituri poležavamo, si izberemo tako z širokimi sedišči in obilico okrasnih blazin, katere po želji razporejamo, tam , kjer nam ustrezajo. V tem primeru nam ni potrebno iskati modela z visokim naslonjal in izberemo garnituro, ki že od daleč vabi z videzom ležernosti. Če pa nam veliko pomeni pravilna drža ali zaradi zdravstvenih razlogov potrebujemo močno oporo hrbta in glave, potem bo prava sedežna garnitura z ožjim sediščem in višjim naslonjalom. Morda poiščemo model z vzglavniki, saj te lahko namestimo tam, kjer jih potrebujemo. Seveda pa je danes praktično že nemogoče dobiti sedežne (govorimo tudi o višjem cenovnem razredu) z zelo uporabni relax mehanizmi, kateri nam na želeni poziciji nudijo podporo nog, oporo hrbtišča in glave. Mehanizmi so lahko vključeni v sistem sedežne garniture ali pa samostojno na fotelju. Če si zamislimo še malo več razvajanja, pa izberemo mehanizem na električni pogon, tako z rahlim potiskom na gumb nastavimo položaj sedenja.

Usnjena sedežna - vrhunska kakovost in dizajn Od nekdaj je veljajo, da je usnje drago in rezervirano izključno za petičneže. Vendar pa to ne drži. Gre za premišljene kupce, ki vedo, da gre pri usnjenih garniturah za udobne, trajne in bivanju prijazne kose pohištva, ki v našem domu obstanejo tudi več desetletij. V času, ko lahko na vsakem koraku slišimo o tako imenovani »hitri modi«, ki ji je podlegla tudi pohištvena industrija, je nakup kvalitetne usnjene sedežne garniture ali kavča zagotovo pametna »investicija«. Kakovostna izdelava garniture, oblečene v pravo goveje usnje, namreč z leti samo pridobiva na šarmu in udobju! Tako vam ob primerni uporabi in vzdrževanju zagotavlja ne le vrsto let, pač pa celo vrsto desetletij zadovoljne uporabe. Postane kos pohištva, ki prestane preizkus časa in vaš osebni sinonim za besedico »dom«.

Brezčasnost dizajna V primeru, da se odločite za usnjeno sedežno garnituro nekoliko višjega cenovnega razreda potem izberite takšno v brezčasnem slogu. Prav tako naj bo barva usnja v modno nevtralnih odtenkih, odpornih na stilske spremembe ostalega dnevnega pohištva, ki ga boste zagotovo menjali prej. Prav tako ne podcenjujte notranjost sedežne. Največkrat je njena osnova narejena iz močnega lesa, kot je les jesena, hrasta, bukve ali pa iz kovine. Podpirajoči del garniture odločilno vpliva na udobje. Narejen je iz letvic, lesonit ploščic, elastičnih trakov in valovitih vzmeti. Prav od tega dela je odvisno tudi, koliko časa bo garnitura ohranila svojo obliko in trdnost. Pred nakupom nove garniture moramo vedeti, za kaj nam bo služila. Jo bomo potrebovali le za sedenje ali jo potrebujemo tudi kot začasno ležišče. Pogosto raztegovanje sedežne garniture v začasno posteljo zahteva trdno konstrukcijo in mehanizem – mehka in elastična garnitura v tem primeru ne bo najboljša izbira. Pri izbiri materiala garniture upoštevajte njegovo trajnost, možnost enostavnega vzdrževanja, prijetnost pri stiku s kožo in trajnost barve. Naravni materiali so najbolj prijetni za kožo, materiali iz mikrofibre pa najenostavnejši za vzdrževanje.

Hvaležno vzdrževanje Vsakdo, ki je že imel priložnost imeti usnjeni kos pohištva ve, da so usnjene garniture kljub prefinjenemu in občutljivemu videzu večinoma povsem preproste za vzdrževanje in čiščenje. Manjše nezgode s politjem tekočin (tudi rdečega vina), hrane ali nastanek drugih madežev v večini primerov preprosto očistimo z vlažno krpo, usnje pa nekajkrat letno negujemo tudi s posebnimi vzdrževalnimi sredstvi. Zaradi preproste nege in čiščenja je tako usnje vedno bolj priljubljena izbira družin z majhnimi otroki. Resda obstajajo tudi usnjene prevleke iz bolj finega, občutljivejšega materiala, zato za vsakodnevno uporabo raje izberite garnituro z debelejšim, odpornejšim usnjem. To velja tudi za družine, ki se za svoj prostor na sedežni bori s psom ali mačko.