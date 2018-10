Požarna statistika kaže, da največ požarov nastane zaradi človeškega dejavnika oziroma zaradi neznanja in malomarnosti. Požari v stanovanjskih objektih so najpogosteje povezani s premičnimi grelnimi telesi, cigaretnimi ogorki, neprevidno uporabo sveč ali pirotehnike, slabo vzdrževanimi kurišči in dimniki, na štedilniku pozabljeno hrano in podobnimi razmeroma lahko preprečljivimi dejavniki.

Kuhinja V sodobnih kuhinjah prevladujejo steklokeramična in indukcijska kuhališča. Ker pri njih ni odprtega ognja, je njihova uporaba v primerjavi s plinskimi štedilniki varnejša. Sodobna električna kuhališča imajo vgrajen termostat, ki zazna pregretje in v primeru pozabljene hrane izključi grelno telo. Za nastanek požara so zato najbolj nevarna klasična električna kuhališča in plinski štedilniki, opekači, namizni žari, grelniki za vodo in podobne naprave, ki oddajajo toploto in delujejo pod visoko napetostjo. V bližini kuhinje naj bo nameščen gasilnik ali gasilna odeja. V skladu s spoštovanjem požarne varnosti naj bi imeli v hiši ali pred kurilnico nameščen vsaj šestkilogramski gasilnik na prah, pod pult pa lahko skrijemo manjšega z dvema kilogramoma prahu. Gasilna odeja iz steklenih vlaken je prav tako uporaben pripomoček, ki zavzame malo prostora, a lahko ob vžigu hrane na štedilniku učinkovito zaduši ogenj. Zlato pravilo pri vžigu hrane na štedilniku je, da posode ne premikamo, je ne odnašamo iz prostora ali polivamo z vodo. Pokrijemo jo s pokrovko ali vlažno krpo, nato pa uporabimo gasilno odejo ali pa ogenj pogasimo z gasilnim aparatom z razdalje približno dveh metrov.

Plinskih jeklenk ne shranjujte v kleti Pri uporabi plinskega štedilnika ali pečice lahko v prostoru shranjujemo le eno plinsko jeklenko. Rezervna jeklenka mora biti shranjena ločeno, a ne v kletnih prostorih, saj je plin težji od zraka in lahko v primeru uhajanja povzroči zadušitev. Do uhajanja plina lahko pride zaradi slabega tesnila, slabo pritrjene cevi ob menjavi jeklenke, cev se lahko poškoduje, možne so tudi okvare štedilnika ali plinske peči. Zato ob menjavi jeklenke vedno zamenjamo tesnilo (novo mora biti priloženo na zamašku polne jeklenke) in pregledamo stanje cevi. Če v prostoru zaznamo vonj plina, odpremo vsa okna in vrata, da ustvarimo prepih.

Kurilnica Centralna peč na trda goriva je ob rednem vzdrževanju peči in dimnika ter primerni uporabi varna naprava. V času kurilne sezone so pogosti dimniški požari, ko se vžgejo saje v neočiščenem dimniku, v kurilnici pa lahko zagori zaradi pregrevanja peči. Pregretje je posledica preobremenjenosti peči, do katere pride zaradi okvarjene lopute za zrak, izpada elektrike med ogrevanjem ali slabo zaprtih vrat peči, skozi katera ogenj dobiva preveč kisika. Obiski dimnikarja so obvezni vsako kurilno sezono, a za požarno varnost smo najprej odgovorni sami. V tem smislu je pomembno ustrezno vzdrževanje peči in njene okolice, iz katere umaknemo gorljive materiale, vzdržujemo čistočo prostora in enostaven dostop.