S projektom Sonce, ki so ga zagnali leta 2015, so v Sloveniji zgradili več kot 500 sončnih elektrarn. Zdaj so s tem projektom presegli državne meje, saj so na Hrvaškem zgradili prvo sončno elektrarno in tako dosegli nov mejnik.

Večina energije za hotel Sončna elektrarna PZ Gospoja ima 20,5 kW moči, letno pa bo proizvedla 25.240 kilovatnih ur zelene električne energije. Nahaja se v idiličnem okolju hotela Vinotel Gospoja na vzhodni obali otoka Krk. Na letni ravni bo znižala emisije ogljikovega dioksida za 10,6 ton, v svoji življenjski dobi (30 let) pa bo omogočila za dobrih 57.000 evrov prihrankov pri rabi električne energije. Elektrarna je projektirana na način, ki bo omogočil, da veliko večino proizvedene električne energije porabi sam hotel, le manjši del pa se bo vrnil v omrežje. Lastnik 24.500 evrov vredne naložbe, ki se bo v celoti povrnila v desetih letih, je znana in ugledna podjetniška družina Franja Toljanića iz Vrbnika na otoku Krku. Gre za družino, ki je zaradi svojega dela uspešna, drzna in posebna. V Vinotelu Gospoja združuje tradicijo in vizionarstvo v vrhunsko turistično izkušnjo, pri kateri je ključnega pomena skrb za ohranjanje okolja.