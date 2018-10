Mere na priloženi skici so v centimetrih, vrisane pa so tudi že vgrajene inštalacije. Kolenčni zid edine stranice brez odprtin meri v višino 160 cm. V kuhinji naj bi bili seveda vsi običajni sodobni gospodinjski aparati in miza za šest oseb. Ker je v prostoru le eno okno, to je sicer že na stojni višini, me malce skrbi svetloba. Menda bi bilo dobrodošlo dodatno strešno okno, a me je takega posega kar precej strah, ker gre za starejši večstanovanjski objekt, kjer je poleg zahtevnosti del problem tudi pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij. Zato je to najbrž neizvedljivo. Za kakršno koli pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem! Borut

Odgovor: Glede na prejete informacije na vaši skici in vaše želje sem vam narisala eno od možnih rešitev, kam umestiti kuhinjske elemente. Na že pripravljenih instalacijskih izpustih, predvsem vodovodnem, je ob visokem hladilniku prostor za pomivalno korito in pod odcejalnikom lahko umestite pomivalni stroj. Sklepala sem, da je vzdolžna stena med dimnikom in oknom višine 160 cm, zato vam predlagam, da umestite delovno gornjo površino širine 90 cm in s tem pridobite višino, ki bo omogočala funkcionalno rabo elementov. Menim, da vam elementi, umeščeni v obliki črke L, omogočajo umestitev jedilne mize ob oknu. Če vam konstrukcija ne dopušča umestiti strešnih oken, pomanjkanje svetlobe rešite z več svetilkami, ki jih umestite ob kuhinjskih elementih in na stropu. Kuhinja pa bo prijetno svetla tudi z izborom belih ali zelo svetlih barv v prostoru. Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.