Pretekli teden so policisti v Ribnici pri 19-letnem vozniku osebnega vozila odkrili 136 samozapiralnih PVC vrečk, v katerih je bila konoplja. Skupna zasežena količina je bila 200 gramov.

Vozniku so policisti odvzeli prostost in opravili tudi hišno preiskavo, kjer so našli še tablete in druge snovi, še neznanega izvora, ki so jih poslali v analizo. Zoper 19-letnika bo po zbranih obvestilih podana kazenska ovadba.