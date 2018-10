Oskrbnika Akiro Furusho so za mrtvega razglasili v bolnišnici v ponedeljek ponoči, po tem ko so ga tja pripeljali reševalci. V živalskem vrtu so že sprožili preiskavo. Najboljverjetno je, da ga je ubil eden izmed štirih belih tigrov, za katere skrbijo v živalskem vrtu Hirakawa, ki se nahaja v mestu Kagoshima, na jugozahodu države.

40-letnika so našli v mlaki krvi, ki mu je tekla iz vratu. Nahajal se je v ogradi, kjer domujejo štirje beli tigri. Vrata živalskega vrta so bila za obiskovalce takrat že zaprta, poročajo lokalni mediji.

Ko so na prizorišče prišli policisti in reševalci, so tigru, katerega sumijo, da je najverjetneje odgovoren za napad, že vbrizgali pomirjevalo. O njegovem stanju zaenkrat niinformacij.