Iz podjetja so sporočili, da je bilo prizadetih do 500.000 uporabnikov.

Glede na pisanje WSJ je Google odkril težavo že marcu, a o njej niso obvestili širše javnosti, saj niso želeli pritegniti pozornosti regulatorjev. Ti so se ravno takrat zaradi zelo podobnega primera, danes znanega kot afera Cambridge Analytica, ukvarjali s Facebookom. V interni okrožnici Googlove pravne službe, ki je prišla v roke WSJ, je med drugim pisalo, da bi ob razkritju napake izvršni direktor Googla Sundar Pichai skoraj gotovo moral pričati pred ameriškim kongresom.

Ranljivost je avtorje aplikacij za družbeno omrežje google+ omogočala dostop do imena, naslova elektronske pošte, poklica, spola in starosti uporabnikov. Tudi tistih, ki aplikacij zvedavih avtorjev niso naložili in se z njihovim brskanjem po osebnih podatkih niso strinjali. Dostop jim je, podobno kot v primeru Cambridge Analytice, omogočilo že strinjanje prijateljev. Googlu ni uspelo točno določiti kroga prizadetih uporabnikov. Čeprav so napako odkrili in popravili marca letos, pa je obstajala že vse od leta 2015.

Zaradi odkritja napake bodo pri Googlu okrepili tudi nekatere nastavitve za varovanje zasebnosti na androidih. Uporabniki bodo imeli sedaj večjo svobodo pri določanju podatkov, do katerih bodo imele dostop aplikacije. Predvidevajo, da bo sedaj imelo manj aplikacij dostop do seznama klicev in podatkov o sporočilih sms.