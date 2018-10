V trku kolesarke in peške na Prešernovem trgu v Ljubljani se je konec minulega tedna slednja huje poškodovala. Nesreča se je zgodila v soboto ob 11. uri, ko je tam navadno velika gneča. Policisti so ugotovili, da je 54-letna kolesarka trčila v 65-letno peško, ki je stala na Prešernovem trgu. Pri trčenju je peška padla po tleh in se poškodovala – z reševalnim vozilom so jo odpeljali v klinični center, kjer so ugotovili hude poškodbe.

Na žalost je podobnih novic vedno več – število kolesarjev v slovenskih mestih namreč skokovito narašča, temu pa po eni strani ne sledij