Slovenska reprezentanca se je v zelo okrnjeni zasedbi včeraj zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se bo pripravljala na kvalifikacijski tekmi lige narodov z Norveško v soboto ob 18. uri v Oslu in s Ciprom prihodnji torek ob 20.45 v Ljubljani. Na Gorenjsko niso dopotovali vratar Jan Oblak, ki se je odločil, da vsaj letos ne bo več branil za Slovenijo, vezist Jasmin Kurtić (zlomljena roka), napadalec Tim Matavž (zlomljena noga) in vezist Kevin Kampl (bolezen). Potem ko je bil vezist Leipziga izbran v enajsterico kroga bundeslige, čeprav je odigral le prvi polčas tekme proti Nürnbergu (gol in podaja), je ocenil, da potrebuje počitek. Ves prejšnji teden je bolehal za virozo, v nedeljo pa je zaigral s pomočjo tablet. Po tekmi je za klubsko spletno stran povedal, da potrebuje odmor, ker še ni povsem zdrav: »Ves teden sem bil bolan. Vzel sem veliko tablet. Po tekmi sem se tresel, bolezni očitno še nisem premagal. Premor bi mi dobro del.« Iz Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da se bo Kampl pridružil soigralcem, če se bo njegovo stanje izboljšalo. Zaradi poškodbe na tekmi proti Bolgariji je septembra že izpustil tekmo s Ciprom.

Dve bakteriji v bezgavkah Pravo nasprotje je Josip Iličić, ki je prišel na Brdo pri Kranju, čeprav še ni povsem zdrav. S tem je poslal jasno sporočilo tistim, ki se izogibajo reprezentančnemu dresu. Za igralcem Atalante je težko obdobje, saj je bil na bolniški več kot mesec dni. »Prek dlesni sem staknil bakterijo. Ob pregledu so odkrili, da sem imel v telesu dve bakteriji hkrati, a na srečo le v bezgavkah. Če bi zajeli celo telo, bi me čakalo šest peklenskih mesecev ležanja in mirovanja,« je zdravstvene težave opisal 30-letni Josip Iličić, ki je imel idealno priložnost, da odpove reprezentančni nastop. »O tem nisem razmišljal. Odpovedal sem takrat, ko nisem bil zdrav. Nekdo vse vidi in ti vse povrne. Dokler bom lahko, bom vedno prišel pomagat. Zraven bom, dokler bom videl, da vse deluje, ter imel željo, zato sem tudi prišel, čeprav še nisem pripravljen. Če v petek ne bom mogel pomagati na igrišču, bom pa drugje. Enako morajo razmišljati tudi drugi igralci, sicer nima smisla, da prihajamo na zbore. Tukaj sem zato, ker želim z reprezentanco nastopiti na velikem tekmovanju, da bom po koncu kariere lahko rekel, da sem nekaj naredil tudi z izbrano vrsto,« je pojasnil Iličić. Soigralcem skuša dopovedati, da je najpomembnejši odnos na igrišču in jih ne sme biti strah napake. Ima poseben program treningov, zato mora trenirati več kot drugi. V šali je pripomnil, da ga bomo morda zdaj več videli na igrišču, kot smo ga včasih. Posebej je podaril, da po bolezni ni začel z ničle, ampak z minus deset. Občutek za žogo je ostal, najbolj ga muči, da ni več tako eksploziven, kot je bil pred boleznijo. »Včasih se ti morajo zgoditi tudi takšne stvari, da postanejo nepomembne tiste, zaradi katerih si se prej sekiral. Po tem, kar se je zgodilo meni, je človek vesel, da lahko sploh hodi,« je pripomnil Iličić.