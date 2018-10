»V skladu z obstoječim zakonom o elektronskih komunikacijah svet nima nobenih pristojnosti pri dodeljevanju frekvenc. Svet tako v postopku dodelitve frekvenc za testiranje 5G tehnologije ni sodeloval, niti s postopki s strani vodstva agencije ni bil seznanjen,« so še sporočili danes.

Mediji so namreč v minulih dneh poročali, da naj bi bivši minister za javno upravo Boris Koprivnikar dobil službo v družbi BTC, ker naj bi ji predhodno pomagal pri pridobitvi licenc za peto generacijo mobilne telefonije (5G). V Akosu so vse očitke zavrnili in poudarili, da BTC ni edino podjetje s podeljenimi testnimi frekvencami. Prejeli so jih še na AMZS, v Elektru Gorenjska in na Internet Institutu.

Obtožbe so zanikali tudi v BTC, kjer so navedli, da jim je frekvence z dvema odločbama podelila agencija, in sicer na podlagi javnega poziva, na katerega so se lahko odzvali vsi. »Pojasnjujemo, da smo začasne frekvence prejeli za nekomercialno uporabo za potrebe testiranja za posamezne evropske projekte,« so zapisali in dodali, da frekvenc ne tržijo in jih v tem trenutku sploh še ne uporabljajo.

Koprivnikar pa je zatrdil, da v nobenem primeru ne gre za kakršno koli povezavo v zvezi z zaposlitvijo v BTC. Zanikal je tudi, da bi si teren pripravil s spremembo zakona tako, da se frekvence podeljujejo brezplačno, testno obdobje pa se je s treh mesecev podaljšalo na tri leta.

»Komercialne frekvence se prav tako zaračunavajo, kot so se vedno do sedaj. Vendar razpis za komercialno uporabo frekvenc sploh še ni bil izveden. Frekvence, ki so bile podeljene BTC, so začasne in omejene samo na področje BTC, torej jih komercialno uporabljati za neke storitve za splošno populacijo sploh ni mogoče,« je dodal.