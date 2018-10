Jeseniška stanovanjska soseska Plavž je bogatejša za prenovljeno otroško igrišče Pika, kmalu pa naj bi se začelo urejanje še enega. To bo otroško igrišče Biba med stanovanjskimi bloki na Cesti maršala Tita 96, 98 in 100. Otroško igrišče bo razdeljeno na tri zaključene celote: en del igrišča bo urejen kot manjše športno igrišče, osrednji del bo namenjen starejšim otrokom, najvzhodnejši del igrišča pa najmlajšim otrokom. Na igrišču bo tudi medgeneracijski prostor, namenjen druženju odraslih. Projekt za igrišče je izdelal Projektivni biro Delavnica z Vrhnike. Igrišče bo imelo podobno zasnovo kot letos odprto igrišče Pika, na igrišču bodo poleg že omenjenega manjšega športnega igrišča tudi gugalnice, peskovniki, tobogan, različna plezala itd. Z zelenjem in drugimi elementi bo igrišče ločeno od parkirnih in prometnih površin, ki obdajajo igrišče. Dela bodo potekala jeseni in pozimi in če bodo vremenske razmere dopuščale, bodo prihodnje leto spomladi igrišče uradno odprli.

Že junija letos so na Jesenicah na Plavžu odprli prenovljeno otroško igrišče Pika med bloki in stolpnicami ter v bližini enote Angelce Ocepek Vrtca Jesenice. Zanj je občina zagotovila nekaj več kot 70.000 evrov. Občina Jesenice je s tem začela izpolnjevati pred leti zadano obljubo, da bo vsako leto obnovila ali zgradila vsaj eno otroško igrišče. Tako naj bi po Piki in Bibi leta 2020 uredili še otroško igrišče Tim na Cesti Cirila Tavčarja. Vsa igrišča bodo imela tudi medgeneracijski prostor, namenjen druženju odraslih, ter nekaj visokih gred z užitnimi rastlinami, ki naj bi ljudi spodbujale k vrtnarjenju in spoznavanju narave, opozarjajo na občini. pe