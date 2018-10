Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana (to so ljubljanski župan Zoran Janković in župani obljubljanskih občin) so soglasno potrdili predlog, da dosedanji direktor Samo Lozej še en mandat vodi javno podjetje Energetika Ljubljana, ki se je leta 2014 združilo s Termoelektrarno toplarno (Te-Tol) v Mostah. Nov petletni mandat bo Lozeju začel teči s 1. februarjem 2019. Lani je Lozej po javno dostopnih podatkih na direktorskem mestu zaslužil 6700 evrov bruto na mesec.

Lozej Energetiko Ljubljana vodi od leta 2014, ko je na direktorskem stolčku zamenjal dolg