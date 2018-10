Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ostaja v strokovnem krču. Potem ko je svet zavoda v petek zavrnil program 87 presežnih delavcev, ki je zadnje mesece dodobra razrahljal odnose in bi pomenil uveljavitev nove sistemizacije, še vedno ni jasno, kako naprej. Odprto je tudi vprašanje, kdo bo v prihodnje vodil to največjo gozdarsko institucijo v državi, saj ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) novega direktorja še ni izbralo. Na septembra objavljen razpis so prispele tri vloge. Za ta položaj se znova poteguje sedanji direktor Damjan Oražem, eden od njegovih izzivalcev pa je Gregor Danev, član sveta ZGS, ki je trenutno vodja ljubljanske območne enote Zavoda RS za varstvo narave.

Pravna praznina ostaja Predsednik sveta ZGS Janez Zafran nam je po petkovem spodletelem poskusu uveljavitve nove sistemizacije povedal, da bo za pravno mnenje, kako naprej, najverjetneje povprašal pravnike ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Svet ZGS je namreč sistemizacijo sprejel marca letos, maja jo je potrdila tudi vlada, ključni akt za njeno uveljavitev – program presežnih delavcev – pa so zavodovi nadzorniki zavrnili. Na MKGP poudarjajo, da je za implementacijo sistemizacije delovnih mest odgovorno vodstvo ZGS, ki pa jih še ni seznanilo s tem, katere nadaljnje aktivnosti bo predlagalo. ZGS bi moral sistemizacijo uveljaviti do 4. decembra, to je le nekaj dni pred iztekom mandata sedanjemu direktorju Damjanu Oražmu. Ta torej kadrovske rošade, ki so razburile zaposlene, pripravlja svojemu morebitnemu nasledniku, če mu nova vlada ne bi podaljšala mandata. Oražem je na tem položaju od decembra 2013, ko je vlada Alenke Bratušek na predlog donedavnega kmetijskega ministra Dejana Židana predčasno razrešila Oražmovega predhodnika Iva Trošta. Slednji je zoper to odločitev sprožil upravni spor, zadeva pa je še vedno v sodnih mlinih.