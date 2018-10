Powellov optimizem so v petek podprli podatki z ameriškega trga dela, ki so pokazali, da zagon ameriškega gospodarstva ostaja v polnem zamahu. Kljub manjšemu številu dodatnih delovnih mest, na katera je najverjetneje negativno vplival orkan Florence, so se trgi osredotočili na nadaljnjo rast plač ter padec stopnje brezposelnosti na 3,7 odstotka, kar je najnižja raven brezposelnosti v zadnjih 49 letih. Razlog za tako močan odziv finančnih trgov na besede predsednika Fed gre pripisati dejstvu, da postaja za svetovno gospodarstvo z vsakim dnem bolj pomembna debata o ravni nevtralne ključne obrestne mere v ZDA, ki vpliva tudi na kapitalske tokove drugih držav. Zaradi dvigovanja obrestnih mer v ZDA bodo namreč primorane dvigniti obrestne mere tudi druge centralne banke, vključujoč tiste s trgov v razvoju, čeprav morda gospodarstva omenjenih držav še niso pripravljena za zaostrovanje pogojev na denarnem trgu, da bi tako preprečile prehiter in prevelik odliv kapitala. Po Fedovem dvigu obrestne mere v preteklem tednu je razpon ključne obrestne mere od 2,00 do 2,25 odstotka. Trenutna ocena glede nevtralne obrestne mere Fed znaša 3 odstotke, kar nakazuje še na nadaljnje tri do štiri dvige osrednje obrestne mere.

Skrb glede hitrejšega ali bolj agresivnega dvigovanja obrestnih mer v ZDA je vodila do padca tečajev v dolžniškem in lastniškem segmentu. Ameriški delniški indeksi so teden končali z izgubo, S&P je teden končal 0,4 odstotka nižje, medtem ko je Nasdaq teden končal s padcem za kar 2 odstotka. Pri tem je pomembno poudariti, da razprodaja ni bila homogena, saj so zaradi občutnega skoka obrestnih mer in višjih pričakovanj glede njihove nadaljnje rasti tečaji delnic bančnega in zavarovalniškega sektorja v preteklem tednu zrasli za približno 2 odstotka.

Za novico iz ameriškega korporativnega sveta je poskrbela družba Amazon, ki je podvojila minimalno plačo zaposlenih s 7,5 na 15 dolarjev na uro, vendar na račun mesečnih variabilnih plač in nagrad v obliki delnic. Na evropske delniške trge je poleg omenjenih dejavnikov negativno vplivalo še nadaljevanje politične negotovosti zaradi dogajanja v Italiji. Evropski nizkocenovnik Ryanair je pred sezono finančnih objav opozoril na predvideni negativni vpliv višjih cen energentov in stavk na dobičke, kar je negativno vplivalo na delnice letalskih družb, medtem ko je na cene delnic dobaviteljev avtomobilske industrije negativno vplivala izjava izvršnega direktorja družbe Valeo, ki pričakuje težavne mesece za avtomobilsko industrijo na Kitajskem, saj so registracije novih vozil doživele občuten upad v poletnih mesecih.