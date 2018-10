Senegal bo gostil mladinske olimpijske igre 2022

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na današnjem zasedanju v argentinski prestolnici izbral prireditelja mladinskih olimpijskih igre 2022. To bo Senegal, igre pa bodo potekale v Dakarju, Diamniadiju in Saliju. Afrika še nikoli v zgodovini ni gostila olimpijskih iger, čez štiri leta pa se bodo tam zbrali najbolj obetavni mladi športniki in športnice na svetu. Na današnjem zasedanju Moka so Bocvana, Nigerija in Tunizija umaknili svojo kandidaturo in podprli Senegal. sta